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Глава Карелии стал "Губернатором литературной России"

Новости. Общество
12:55, 18 Ноября 2020
фото: © страница Вконтакте Елены Пиетиляйнен/vk.com/id220392219
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Артур Парфенчиков удостоен почетного звания "Губернатор литературной России"- 2020.

Решение о присуждении почетного звания главе республики принято в год 80-летия журнала "Север", пишет редактор журнала Елена Пиетиляйнен.

"Правительство Карелии является учредителем этого авторитетного российского издания, объединяющего лучшие творческие силы страны. Кроме того, Артур Олегович оказывает системную помощь и поддержку в развитии литературы Карелии и России. Он является соучредителем ежегодной литературной премии журнала "Север" за лучшие публикации года, внося свои личные средства в премиальный фонд. При его поддержке в 2019 впервые прошел литературный фестиваль "Золотой запас "Севера", в котором приняли участие сотни карельских начинающих авторов, а также мастера слова из столиц и других регионов", - сообщила писатель.

По словам Елены Пиетиляйнен, Артур Олегович всегда готов к конструктивному решению проблем в области книгоиздания и продвижения чтения, сохранения и развития литературы Карелии и России.

"Поздравляем Артура Олеговича с этим почетным званием и гордимся, что именно наша республика в его лице отмечена на литературной карте России!" – пишет редактор журнала "Север" Елена Пиетиляйнен.

Почетное звание "Губернатор литературной России" является высшей наградой Союза писателей России для руководителей субъектов РФ. Оно присваивается решением секретариата Союза писателей России за активную жизненную позицию кандидата, внимание к проблемам региональной писательской организации, помощь в решении задач, стоящих перед творческим союзом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-11-18 14:20:30
Тошнит.
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
zanoza
2020-11-18 13:27:26
Званий много не бывает, однако :)
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