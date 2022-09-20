Глава Карелии: «Студентам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации»

Артур Парфенчиков опубликовал Указ президента страны об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации студентам-очникам и заочникам.

«Cтудентам-очникам, а также обучающимся по очно-заочной форме предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Соответствующий указ подписал президент страны. Эта норма распространяется на студентов государственных вузов, средних профессиональных учебных заведений и научных организаций, получающих образование впервые», - написал на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.