Глава Карелии: «У нас есть архитекторы, которые любят за государственные деньги пофантазировать»

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился взять под контроль проекты благоустройства территорий, чтобы новые объекты выглядели гармонично с точки зрения архитектуры и построены из долговечных материалов.

Об этом губернатор заявил на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов Карелии.

«Я бы просил Минстрой совместно с муниципалитетами, когда мы реализуем крупные проекты, проекты по „Комфортной среде“…на всякую ерунду, уж извините, денег не давать. У нас есть разные архитекторы, которые любят за государственные деньги пофантазировать. Все должно быть гармонично, красиво, без вычурности… Если мы что-то делаем, то на годы, а не так, что через два месяца уже все падает, хотя на картинке это может быть красиво», — сказал глава республики.

В качестве примера неудачных, по его мнению, архитектурных решений, он привел объекты в Суоярви.

«Я в Суоярви подверг критике определенные архитектурные решения, когда на улице из пластика, из каких-то недолговечных материалов мы создаем какие-то конструкции, которые еще и, наверное, немалых денег стоят», — пояснил Парфенчиков.