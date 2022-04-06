Глава Карелии: «Весна в душе пришла окончательно и бесповоротно»

Артур Парфенчиков, встретив первых скворцов, опубликовал романтичный пост в соцсети.
Руководитель республики Артур Парфенчиков поделился со своими подписчиками в соцсети видео скворцов.
«Сегодня утром встретил первых скворцов. И пусть ещё погода переменчива и чаще пасмурна, весна в душе пришла окончательно и бесповоротно», - пишет глава Карелии.
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