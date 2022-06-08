Глава Карелии внес законопроект о строительстве вытрезвителей

Возрождение вытрезвителей после многолетнего перерыва планируется в Карелии за счет республиканского бюджета.

Это следует из законопроекта, который внес в парламент глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Проект закона…предусматривает расходы бюджета Республики Карелия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание специализированных организаций…», — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Расходы бюджета на приобретение модульного здания, оборудования, мебели, мягкого инвентаря и техники оцениваются в сумму 29,1 млн. рублей. На функционирование вытрезвителя потребуется 18,7 млн рублей.