Глава Карелии вступил в конфликт с Союзом журналистов республики

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что в республике нет глубокой и качественной журналистики.

"В правилах вашей "журналистики" вначале публиковать некую статью, а потом обращаться за разъяснениями к главе республики? Знаете, в работе с московскими профессионалами от журналистики я привык к другому формату, – признался "Вконтакте" Артур Парфенчиков. – И никто вас ни в чем не обвиняет. Есть лишь сожаление, что у нас реально очень мало действительно профессиональной и глубокой журналистики в республике. И это правда, наша отдельная беда".

По мнению председателя Союза журналистов Карелии Евгения Белянчикова, скорее всего, Артур Олегович путает профессиональную и глубокую журналистику с профессиональной и глубокой пропагандой.

"Профессиональная журналистика - это не та журналистика, которая освещает события, интересные органам исполнительной власти. Профессиональная журналистика освещает те события, которые интересны людям, – объяснил "ФедералПресс" свою позицию Белянчиков. - У нас конкурс как раз завершился ежегодный, который показал, что в Карелии как раз-таки много профессиональной и качественной журналистики. Конечно, некачественной тоже хватает, но профессиональная журналистика у нас точно есть. Многие наши журналисты довольно-таки неплохо представляют себя на федеральном уровне. А вот профессиональных и подготовленных чиновников, которые адекватно реагируют на критику, у нас не хватает, это точно".

Позже глава Карелии "ВКонтакте" прокомментировал заметку с участием Белянчикова.

"Получается, если журналист, в том числе относящий себя к оппозиционной прессе, пытается в соответствии с законом о СМИ получить разъяснения по материалу от органов власти и представить читателю максимально объективный материал, в том числе содержащий разные точки зрения, он сразу становится пропагандистом? Ну что же, если таким образом законодательство о СМИ трактует Председатель союза журналистов Карелии, это, мягко говоря, печально...Да, и я бы очень просил г-на Белянчикова не использовать столь сложный, через Москву и третьих лиц, механизм "указаний". Я здесь и открыт для диалога", - пояснил глава республики.

"Вопрос почему нельзя при этом выяснять позицию власти? И закон даже установил ответственность должностного лица за игнорирование запроса СМИ. Только вот некоторые наши журналисты ,в отличие от своих федеральных коллег, в том числе из пула оппозиционной прессы, этим не пользуются. А я за время своей московской службы не помню ни одной самой критической статьи в серьёзном издании, где в ходе журналистского РАССЛЕДОВАНИЯ СМИ не запросило бы позицию руководства службы по предмету данного расследования. И поверьте, очень часто на такие вопросы отвечать было непросто. В развернувшейся дискуссии речь шла не о новостном формате, а о претензиях одного местного журналиста на качественное освещение очень серьёзной проблемы", - пояснил Парфенчиков "ВКонтакте".

"Да, был один случай. Это по поводу некого "банкета" за миллион! рублей ,который якобы директор ФССП Парфенчиков устроил в Екатерининском парке для гостей международной конференции в 2010 г. Только вот спросить забыли, что конференцию организовывал Петербургский университет и Константиновский Фонд, а Парфенчиков был на этом мероприятии в качестве одного из гостей. Ну вот теперь восемь лет это одна из главных претензий к моей деятельности на посту руководителя федеральной службы в кругах определённой прессы...Правда издание вбросившее это в информационное пространство относят к определённому цвету", - добавил он.