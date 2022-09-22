Глава Карелии выразил соболезнования родным погибших в школе в Ижевске

Артур Парфенчиков высказался о трагедии в Ижевске, где молодой человек расстрелял школьников и учителей.

Руководитель республики опубликовал пост о трагедии в Ижевске.

«Чудовищная трагедия… Школа в Ижевске. Стрельба. Погибли дети и взрослые. Соболезнования и наши молитвы за погибших и раненных», — пишет Артур Парфенчиков.

Как пишет РИА Новости, в понедельник утром неизвестный, одетый в черную майку с нацисткой символикой и балаклаву, открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске, а после покончил с собой. Девять человек, среди которых пятеро детей, погибли, 20 пострадало.

«По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые», — сказали в ведомстве, добавив, что информацию по погибшим и раненым продолжают уточнять.

По сведениям главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.