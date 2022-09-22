890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц групп» подготовила специальное предложение для своих клиентов — ставку 3%
22.09.2022 16:40
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Женщина погибла в ДТП в Прионежском районе Карелии
25.09.2022 18:38

Глава Карелии выразил соболезнования родным погибших в школе в Ижевске

Новости. Общество
13:24, 26 Сентября 2022
фото: © pixabay

Новости партнеров

Артур Парфенчиков высказался о трагедии в Ижевске, где молодой человек расстрелял школьников и учителей.

Руководитель республики опубликовал пост о трагедии в Ижевске.

«Чудовищная трагедия… Школа в Ижевске. Стрельба. Погибли дети и взрослые. Соболезнования и наши молитвы за погибших и раненных», — пишет Артур Парфенчиков.

Как пишет РИА Новости, в понедельник утром неизвестный, одетый в черную майку с нацисткой символикой и балаклаву, открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске, а после покончил с собой. Девять человек, среди которых пятеро детей, погибли, 20 пострадало.

«По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые», — сказали в ведомстве, добавив, что информацию по погибшим и раненым продолжают уточнять.

По сведениям главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.09.2022, 10:26
В военкомате Петрозаводска рассказали, как будет проходить частичная мобилизация
22.09.2022, 13:13
Военком Карелии опроверг сообщения о первоочередной мобилизации жителей республики
21.09.2022, 12:21
Появились разъяснения о возрастных ограничениях для частичной мобилизации
25.09.2022, 14:30
Мобилизованных из Карелии отправили в Псковскую дивизию ВДВ
21.09.2022, 20:30
Какая зарплата будет у мобилизованного
24.09.2022, 12:34
Военком Карелии разъяснил, люди какого возраста подлежат частичной мобилизации

Чтиво

22.09.2022 09:50
Личное мнение
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский отреагировал на мобилизацию размышлениями о поведении уехавших из России.
«Все начиналось с 30 курочек»
12.09.2022 14:56
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
01.09.2022 10:22
архив чтиво

Медиа

Сельхозярмарка-2022 в центре Петрозаводска
23.09.2022 16:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.