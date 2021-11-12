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Глава Карелии выступил на XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Новости. Экономика
14:19, 03 Декабря 2021
фото: правительство РК

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Глава республики Артур Парфенчиков выступил сегодня на пленарном заседании Форума с докладом «Поддержка арктического предпринимательства Карелии – курс на развитие территорий».

Артур Парфенчиков отметил, что больше года на севере Карелии реализуется особый экономический режим Арктической зоны, и, несмотря на пандемию, предприниматели активно получают статус резидента. Инвестиции в развитие севера республики по заявленным проектам составят 96,3 млрд рублей с созданием более 1400 новых рабочих мест.

Сегодня Карелия в тройке субъектов РФ по количеству и объему инвестиций в Арктической зоне – здесь осуществляют свою деятельность 33 резидента, инвестиции от их деятельности уже составили 4 млрд рублей, создано более 200 новых рабочих мест. Самым глобальным проектом не только в региональном, но и в российском масштабе является строительство нового целлюлозного завода компанией АФК Система. Завод будет первым, построенным за последние 40 лет на территории России. Проект обеспечит глубокую переработку более 35% древесины, заготавливаемой в республике, и рост несырьевого экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

В рамках проекта будет обеспечена занятость более 600 человек, а объем инвестиций составит 86 млрд рублей.

Важное значение в развитии региона имеют проекты в области информационных технологий. Арктические территории республики полностью отвечают требованиям, предъявляемым к размещению центров обработки данных (ЦОДов). Это и нужные климатические параметры, необходимые мощности и наличие каналов связи (до 10 Гб/с). Уже сейчас компанией ООО «КЮ Дата центр» создан Центр обработки данных в пгт. Надвоицы, общим объемом инвестиций 657 млн рублей. Получив преференции Арктической зоны, в ближайшие пару лет компания планирует доинвестировать в проект еще 279 млн рублей.

Сюда же можно отнести и проект Петрозаводского государственного университета, реализуемый в 2022-2025 годах совместно с индустриальными партнерами, по строительству сети облачных высокоскоростных центров обработки данных. Общий объем инвестиций составит 8 млрд рублей. Планируется создание сети не менее чем из трех центров обработки данных, два из них – в арктической зоне Карелии (пгт. Надвоицы, г. Костомукша).

Для освоения труднодоступной расчетной лесосеки, где отмечен небольшой запас древесины на 1 гектаре (менее 100 куб. м), Артур Парфенчиков предложил рассмотреть возможность снизить в два раза минимальный размер капитальных вложений для признания проекта приоритетным в области освоения лесов. Сегодня инвестору в такие проекты необходимо вложить от 2 или 3 млрд рублей.

Еще одной инициативой региона стало предложение увеличить срок проведения геологического изучения недр, расположенными на арктических территориях Карелии, до 7 лет – в настоящее время максимальный срок для проведения геологоразведки ограничен 5-ю годами.

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Комментарии

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