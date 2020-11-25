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"Глава Карелии забыл дорогу в парламент"

Новости. Политика
10:19, 26 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Депутат Законодательного собрания республики Эмилия Слабунова возмутилась отсутствием губернатора на заседании карельского парламента, где обсуждается бюджет-2021 и ситуация с эпидемией коронавируса в регионе.

Заседание Законодательного собрания Карелии началось 26 ноября с выступления члена фракции "Яблоко" Эмилии Слабуновой, которая выразила возмущение отсутствием в зале главы республики Артура Парфенчикова. Слабунова напомнила коллегам, что республиканский парламент должен рассмотреть сегодня в первом чтении проект регионального бюджета на 2021 год и ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекции, и депутаты хотели бы услышать мнение руководителя региона. "Глава Карелии забыл дорогу в парламент!", - заявила член фракции "Яблоко".

С этим не согласился представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шабанов. По его словам, глава республики не забыл дорогу в парламент и будет участвовать в рассмотрении регионального бюджета во втором чтении, а сегодня Артур Парфенчиков находится в командировке в Москве.   

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Комментарии

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Бритва
2020-11-26 10:45:51
а Слабунова не забыла дорогу в иностранное посольство?
Гость
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