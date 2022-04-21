Глава Карелии заявил о планах строительства нового дома-интерната для престарелых

Власти Карелии собираются построить дом-интернат для престарелых в поселке Матросы.

Об этом на заседании парламента республики сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, сейчас уже идет проектирование дома-интерната.

Он не раскрыл детали проекта, но в качестве примера, каким должно быть такое учреждение, назвал проект дома-интерната, который ранее был разработан для Костомукши.

«Мы в Костомукше будем строить один из первых в стране пансионатов, который сделан по всем нормативам. И, в принципе, это, наверное, будущий типовой проект… Он дорогой, очень большой, с учетом единицы площади на одного проживающего. К нашему старшему поколению так и надо относиться. Надо все делать качественно и современно», — пояснил губернатор.

Как сообщалось ранее, интернат в Костомукше будет рассчитан на 200 мест. Там предусмотрены комнаты для постоянного проживания пожилых людей и инвалидов, а также медпункт и помещения для коллективных мероприятий и занятий физкультурой.

Вввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.