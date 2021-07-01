Глава Карелии займется ливневой канализацией на Древлянке после подтопа перинатального центра

После подтопления подвала Республиканского перинатального центра Артур Парфенчиков будет разбираться с ливневкой в Петрозаводске.

Глава республики сообщил на своей странице в соцсетях о последствиях подтопа подвального помещения Республиканского перинатального центра на Древлянке. По словам Артура Парфенчикова, эта ситуация не повлияла на работу учреждения. Ни оборудование, ни лекарства не были затоплены водой. Сейчас для устранения последствий требуется лишь небольшой косметический ремонт и замена некоторых дверей.

«Однако, чтобы полностью исключить повторение такой ситуации, нужно найти причину. До сих пор система водоотвода на территории перинатального центра справлялась. А после недавнего затяжного дождя все ливневые колодцы оказались переполненными. Естественно, вода стала подниматься. Поэтому будем разбираться с ливневой канализацией на Древлянке — нужно оценить ее текущее состояние и соответствие нормативам, которые были заложены при проектировании этого микрорайона», — пишет глава Карелии.

По мнению руководителя республики, чтобы полностью исключат риск поступления воды в здание центра, необходимо принять превентивные меры. В частности, необходимо приобрести и установить мотопомпы.

«Дополнительно дал поручение найти техническое решение по установке стационарного барьера при въезде в погрузочно-разгрузочную зону, чтобы задержать поступление воды в подвал», — сообщил Парфенчиков.

Напомним, ночью 30 июня из-за несправившейся с дождем ливневой канализации подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре. Для соблюдения безопасности сотрудников и пациентов были обесточены лифты, за исключением лифта для перевозки тяжёлых больных, а также пищеблок.