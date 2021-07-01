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Глава Карелии займется ливневой канализацией на Древлянке после подтопа перинатального центра

Новости. Общество
10:30, 02 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

После подтопления подвала Республиканского перинатального центра Артур Парфенчиков будет разбираться с ливневкой в Петрозаводске.

Глава республики сообщил на своей странице в соцсетях о последствиях подтопа подвального помещения Республиканского перинатального центра на Древлянке. По словам Артура Парфенчикова, эта ситуация не повлияла на работу учреждения. Ни оборудование, ни лекарства не были затоплены водой. Сейчас для устранения последствий требуется лишь небольшой косметический ремонт и замена некоторых дверей.

«Однако, чтобы полностью исключить повторение такой ситуации, нужно найти причину. До сих пор система водоотвода на территории перинатального центра справлялась. А после недавнего затяжного дождя все ливневые колодцы оказались переполненными. Естественно, вода стала подниматься. Поэтому будем разбираться с ливневой канализацией на Древлянке — нужно оценить ее текущее состояние и соответствие нормативам, которые были заложены при проектировании этого микрорайона», — пишет глава Карелии.

По мнению руководителя республики, чтобы полностью исключат риск поступления воды в здание центра, необходимо принять превентивные меры. В частности, необходимо приобрести и установить мотопомпы.

«Дополнительно дал поручение найти техническое решение по установке стационарного барьера при въезде в погрузочно-разгрузочную зону, чтобы задержать поступление воды в подвал», — сообщил Парфенчиков.

Напомним, ночью 30 июня из-за несправившейся с дождем ливневой канализации подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре. Для соблюдения безопасности сотрудников и пациентов были обесточены лифты, за исключением лифта для перевозки тяжёлых больных, а также пищеблок.

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Комментарии

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Изя
2021-07-02 10:59:42
Всё правильно , раз премьера. зам.премьера . министров нет , надо решать проблему хоть как то ))
юнипер95
2021-07-02 10:44:13
бла-бла-бла.... из года в год.... после каждого небольшого дождя... ничего не будет... это же не ЗС или Правительство затопило. Подумаешь, какой-то род дом.... Сегодня сказал, завтра забыл, сейчас главное на выборах сохраниться. остальное можно и наврать
кир
2021-07-02 10:42:57
Фигня. Только туннель спасет при водоотведении, - сказал знающий кот. Пусть привыкают к этой мысли, - добавил кот. А деньги из Москвы вытянут. Им это делать не впервой.)))
Изя
2021-07-02 11:01:00
Как его и где рыть . хоть поясни ))) Ведь начнут же рыть рукожопые )))
Гость
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