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Ночью затопило перинатальный центр в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:54, 30 Июня 2021
фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov

Из-за несправившейся с дождем ливневой канализации подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Министр здравоохранения вместе с первым заместителем главы региона Александром Чепиком сегодня, 30 июня, в 4 утра побывали на месте аварии.

"Сегодня ночью из-за ливневой канализации, несправившейся с сильными непрерывными в течение ночи осадками, подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре. Для соблюдения безопасности сотрудников и пациентов были обесточены лифты, за исключением лифта для перевозки тяжёлых больных, а также пищеблок. Основной объём воды откачан. В результате аварии никто не пострадал. Медицинская помощь оказывается в полном объёме. Питание пациентов осуществляется в одноразовых индивидуальных упаковках", - сообщил Михаил Охлопков.

В настоящее время ситуация находится под контролем. Минздрав Карелии выразил благодарность сотрудникам МЧС, которые оперативно прибыли на место и приступили к откачке воды из ливнёвых колодцев на территории Перинатального центра.

Напомним, 29 июня вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке в Петрозаводске.

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Комментарии

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Вася
2021-06-30 09:21:03
А где Шандалович был?
David.
2021-06-30 09:04:49
Когда идиоты строят города. :)
Гость
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