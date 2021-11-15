Глава Карелии: законность отстранения от работы педагогов-«антиваксеров» подтверждена судом

В Карелии имеются единичные случаи отстранения от работы учителей школ, отказавших пройти вакцинацию от коронавируса, и суды подтвердили законность таких решений.

Об этом сообщил сегодня на совещании с правительством глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Есть единичные случаи отстранения педагогов. Законность таких решений подтверждена, в том числе, судами. Я езжу по школам — есть один-два-три педагога (которых отстранили — прим. ред.), это их выбор… Но еще раз повторю, суд подтвердил законность этих мер», — сказал Парфенчиков.

Он также отметил, что вакцинация подавляющего большинства педагогических коллективов позволила в первом учебном полугодии не переводить школьников на дистанционное обучение.

«Это благодаря, в первую очередь, нашим педагогам. Низкий им за это поклон», — добавил губернатор.