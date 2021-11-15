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Глава Карелии: законность отстранения от работы педагогов-«антиваксеров» подтверждена судом

Новости. Общество
11:39, 16 Декабря 2021
фото: кадр трансляции

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В Карелии имеются единичные случаи отстранения от работы учителей школ, отказавших пройти вакцинацию от коронавируса, и суды подтвердили законность таких решений.

Об этом сообщил сегодня на совещании с правительством глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Есть единичные случаи отстранения педагогов. Законность таких решений подтверждена, в том числе, судами. Я езжу по школам — есть один-два-три педагога (которых отстранили — прим. ред.), это их выбор… Но еще раз повторю, суд подтвердил законность этих мер», — сказал Парфенчиков.

Он также отметил, что вакцинация подавляющего большинства педагогических коллективов позволила в первом учебном полугодии не переводить школьников на дистанционное обучение.

«Это благодаря, в первую очередь, нашим педагогам. Низкий им за это поклон», — добавил губернатор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2021-12-16 14:16:10
Почему то , если попали во власть у людей пропадает и честь , и совесть , и они начинают нести обыкновенную пургу , нарушая все законы и Конституцию РФ .
Жуков
2021-12-16 13:25:19
Отказавшихся пройти вакцинацию, отстраняют от работы, оставляют без средств существования! И всё по закону!
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-16 12:42:57
как там с законом, в части сноса Невского пассажа?
Leopol'd
2021-12-16 12:03:52
Ему ли не знать...
- законность покупки здания Петропита подтверждена судом;
- незаконность пассажа и необходимость его сноса подтверждена судом.
Так что, за что боролись.
Hовый
2021-12-16 12:37:37
Leopol'd, сашка, чего здесь истеришь ? Вашу яблочнутую газетенку никто не читает ? :)
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-16 11:54:41
и это говорит глава региона... пробито дно...
Изя
2021-12-16 12:51:20
Валентин_Генрихович Либерзон, и бывший прокурор ))) Голова прoбита , неее???))) :)
кир
2021-12-16 11:54:39
Не всё просто и однозначно. Бывает аллергия и обыкновенный страх. :)
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