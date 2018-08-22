Глава Корпорации развития рассказал, что может помешать созданию особой экономической зоны в Карелии

Создание особой промышленно-производственной экономической зоны "Вяртсиля", одобренное правительством России, может столкнуться с проблемами из-за антироссийских санкций западных стран.

Такое мнение высказал руководитель АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев.

"Создание полноценной ОЭЗ промышленно-производственного типа в Вяртсиля возможно лишь с приходом крупного инвестора, готового вложить миллиарды и заинтересованного в поставке крупносерийной продукции в Финляндию и ЕС, вокруг которого может возникнуть масса подрядчиков и аутсорсеров. Со своей стороны, и Финляндия должна быть готова покупать крупные партии продукции", - написал Савельев на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, такой возможности "в обозримой перспективе, нет".

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