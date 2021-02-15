Глава МИД Финляндии выразил обеспокоенность судом над Юрием Дмитриевым

Финский министр поднял вопрос об уголовном деле исследователя сталинских репрессий накануне рассмотрения его кассационной жалобы в Санкт-Петербурге.

В Третьем кассационном суде Санкт-Петербурга сейчас начинается рассмотрение жалобы известного исследователя сталинских репрессий из Карелии Юрия Дмитриева на сентябрьское решение Верховного суда республики, который приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Сам осужденный на заседании присутствовать не сможет, защищать его будет адвокат Виктор Ануфриев.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто поднял вопрос об уголовном преследовании Дмитриева во время своей встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Хаависто, в Хельсинки обеспокоены этим процессом.

Напомним, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2019 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии.