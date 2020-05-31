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Глава Минэка ответил на вопросы предпринимателей о снижении стоимости патента

Новости. Экономика
09:56, 01 Июня 2020
фото: Максим Стулов/ТАСС
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Снижение в 2 раза доходной базы для расчета стоимости патента для предпринимателей, введенное в Карелии для минимизации последствий эпидемии, действует с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Об этом на своей странице Вкотакте написал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Он ответил, на поступающие в министерство вопросы предпринимателей, с какого квартала уменьшается плата за патент и должна  ли оплачиваться  сумма  патента  за период простоя предприятия.

"В соответствии с Законом Республики Карелия от 21.04.2020 г. №2473 "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" в два раза снижена база для расчета стоимости патента по 24 видам деятельности. Действие закона распространяется на период с 1 января по 31 декабря 2020 года", - сообщил Ермолаев.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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