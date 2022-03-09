Глава Минэкономразвития объяснил, куда пойдет экспорт из Карелии в условиях санкций

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фото: Вид на российскую границу из окна поезда, следующего в Китай (Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС)

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Экспортно-ориентированные предприятия Карелии в условиях западных санкций переориентируются на азиатские и латиноамериканские рынки.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, в качестве основных направлений карельского экспорта рассматриваются Китай, страны Азии и Латинской Америки,

«Переориентация на новые иностранные рынки влечёт за собой изменения логистики, это выбор способа доставки, компании-перевозчика, как правило, издержки на транспортировку увеличиваются. В этой связи уже сейчас рассматривается возможность компенсировать расходы на логистику за счёт средств государственной поддержки», — сказал Ермолаев.

В министерстве также отмечают, что «в настоящее время отмечается спрос на российские товары на азиатских электронных торговых площадках».

«Следует воспользоваться этой ситуацией и предложить потребителю из Азии наши качественные товары из натурального сырья», — добавили в министерстве.

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