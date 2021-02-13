Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Одиннадцать пожарных пытались ночью спасти деревянный дом на севере Карелии (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:55
Ночью в Карелии подморозит до минус 31 градуса 1
Сегодня 17:00
Названо неожиданное полезное свойство масок для больных COVID-19
13.02.2021 21:40
В Петрозаводске 19-летний молодой человек ночью напал на пенсионера и отобрал сумку с деньгами 12
Сегодня 11:14
В Петрозаводске прохожим дарили розы (ВИДЕО) 21
Сегодня 15:44
Число заразившихся коронавирусом в Карелии приближается к 39 тысячам 8
Сегодня 09:36

Глава Минфина посоветовал, куда вложить деньги с гарантированным доходом

Новости. Общество
20:40, 14 Февраля 2021
фото: © Анастасия Осипова
Загрузка...

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) гарантируют инвесторам сохранность сбережений и доход.

"Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения. <...> Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены", — сказал Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом глава Минфина предупредил, сейчас наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений, но рынок акций — "это как взлеты, так и падения" стоимости ценных бумаг. Поэтому инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что он может как выиграть, так и проиграть.

В январе в Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документ предполагает, что с 1 октября 2021 года введут обязательное тестирование инвесторов на право покупки таких продуктов, сообщают РИА Новости.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"
07.02.2021, 18:40
Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

11.02.2021 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 7
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 8
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»