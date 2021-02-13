Глава Минфина посоветовал, куда вложить деньги с гарантированным доходом

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) гарантируют инвесторам сохранность сбережений и доход.

"Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения. <...> Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены", — сказал Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом глава Минфина предупредил, сейчас наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений, но рынок акций — "это как взлеты, так и падения" стоимости ценных бумаг. Поэтому инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что он может как выиграть, так и проиграть.

В январе в Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документ предполагает, что с 1 октября 2021 года введут обязательное тестирование инвесторов на право покупки таких продуктов, сообщают РИА Новости.