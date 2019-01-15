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Новости. Общество
15:20, 15 Января 2019
фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Глава Минфина удивился тяжелой реакции общества на повышение пенсионного возраста

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Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов признался, что не ожидал столь тяжелой реакции общества на повышение пенсионного возраста.

"Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно", – сказал Силуанов. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2019-01-15 15:40:31
А что, было обсуждение этой темы в обществе?! Общество поставили перед фактом принятого решения. Они там вообще от жизни оторваны...
Мизантроп
2019-01-15 15:38:18
Иногда сразу не пойму, кто на том конце провода, тролль или дебил....
Простите!
User
2019-01-15 15:27:59
А чего он ожидал, народного восторга по поводу очередного ограбления? "Non limitus hominus dolboebus"(с)
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