15:20, 15 Января 2019
Глава Минфина удивился тяжелой реакции общества на повышение пенсионного возраста
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Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов признался, что не ожидал столь тяжелой реакции общества на повышение пенсионного возраста.
"Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно", – сказал Силуанов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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