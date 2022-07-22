Глава Минобразования Карелии освоил сапсерфинг (ФОТО)

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал о своем знакомстве с сапсерфингом.

Глава Минобразования республики вместе с супругой побывали на сапсерфинге. Об этом Роман Голубев пишет на своей странице в соцсети.

«Это водный вид спорта, разновидность серфинга, которая становится очень популярна среди жителей и гостей нашей республики. Теплая погода, прекрасные виды Онежского озера и… необходимость удержать баланс. Отличный досуг для всей семьи!» - пишет министр.

Роман Голубев предупреждает, что соблюдение мер предосторожности на сапсерфинге обязательно.

«Несколько раз пришлось внепланово искупаться при потере баланса», - признался глава Минобразования и спорта.