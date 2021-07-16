Глава Минприроды Карелии призвал жителей и гостей республики не выходить в лес в выходные

Новый министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович обратился к жителям и гостям региона в связи с крайне напряженной пожароопасной ситуацией.

По словам главы Минприроды, в республике действует 20 лесных пожаров на общей площади более 1000 га. В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. Запрещено посещение лесов в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах, сообщили в министерстве.

«Мы находимся на пике борьбы с лесными пожарами, задействованы все силы и средства для тушения, и от того, насколько люди сейчас прислушаются к нашему призыву, будет зависеть, сможем ли мы переломить ситуацию и пройти этот напряженный период. С учетом установившейся аномально жаркой погоды призываю всех без исключения на эти выходные воздержаться от посещения лесов!» - обратился Андрей Карпилович к жителям Карелии.

Напомним, в Петрозаводске горит лес около Второй площадки ОТЗ.