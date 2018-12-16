Глава Минприроды РФ верит в "алмазный потенциал" Карелии

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин прогнозирует дефицит алмазов в России, сообщает ТАСС.

Минприроды ожидает дефицит алмазов в России в будущем в связи с истощением имеющихся месторождений. Об этом глава министерства Дмитрий Кобылкин заявил на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, пишет ТАСС.

"Алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита, - констатировал он. - Таких уникальных месторождений, как "Мир", и таких, как в Якутии, все меньше и меньше. И нам, безусловно, алмазы нужны".

"У Карелии в этом плане, мне кажется, серьезный потенциал", - добавил министр. По его словам, в регионе проводятся изыскания на алмазы на Зареченско-Соколоозерской площади с общим объемом финансирования 171 млн рублей. С 2020 года планируются поисковые работы на алмазы в пределах Сортавальской площади, планы финансирования работ по этому объекту - 300 млн рублей.