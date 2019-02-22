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Новости. Экономика
15:54, 22 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Глава Минсельхоза Карелии: аграриям прекратят давать деньги на "проедание"

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Республиканские власти ужесточают требования к государственной поддержке сельхозпроизводителей.

Правительство Карелии намерено проводить жесткую политику по повышению эффективности сельхозпроизводства, и, как объявил 22 февраля журналистам министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов, с этого года в регионе кардинально изменяется подход к оказанию государственной поддержки аграрной отрасли. По словам Лабинова, республиканские власти собираются помогать только тем предприятиям, которые заключат соглашения с карельским Минсельхозом, предусматривающие обязательства по модернизации производства и наращиванию выпуска сельхозпродукции.  


Минсельхоз Карелии. Фото: Валерий Поташов

"Мы прекращаем практику выдачи денег за сам факт существования деятельности, – заявил министр. – Мы со всеми предприятиями заключаем соглашения, в которых прописываем обязательства. Две страницы обязательств! Это не значит, что каждая позиция должна быть заполнена. Но главным является обязательство по недопущению сокращения поголовья, по приросту  производства молока и обеспечению мероприятий по повышению почвенного плодородия  Это надо делать где-то насильственно, потому что переломить консерватизм в убеждениях, что в Карелии ничего сделать нельзя, нужно, и практика работы ряда предприятий это доказывает". 

Как пояснил Владимир Лабинов, республиканские власти совершенно не устраивают темпы развития аграрной отрасли Карелии, которые, по мнению министра, не коррелируются с объемами бюджетных средств, направляемых на субсидирование производства молочной и мясной продукции. В частности, как отметил правительственный чиновник, карельский показатель надоя молока на одну корову уже уступает общероссийскому, хотя республика всегда занимала лидирующее положение в стране.


Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов. Фото: Валерий Поташов

Лабинов рассказал, что поводом для проведения пресс-конференции послужило письмо в Минсельхоз Карелии бывшего руководителя этого ведомства Григория Мануйлова, возглавляющего ныне агрокомплекс имени Зайцева. Экс-министр сельского хозяйства республики выразил несогласие с новой политикой субсидирования молочного производства, но, как подчеркнул Владимир Лабинов, с прежней практикой "получения денег за факт существования с последующим проеданием" в Карелии будет покончено.

"Субсидии должны носить стимулирующий характер, и от этой идеологии мы отходить не будем",  – сказал министр.  

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