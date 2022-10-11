Глава Минсельхоза Карелии недоволен темпами ремонта коровников в государственном племсовхозе

Свое лидерство в отрасли молочного животноводства в Карелии племсовхоз «Мегрега» упустил, заявил министр Владимир Лабинов.

В карельском Минсельхозе обеспокоены недостаточными темпами развития племсовхоза «Мегрега». В мае введен в строй новый доильный зал на 200 коров, возможно, к концу года закончат ремонт в телятнике на 280 голов, доставшемся хозяйству от Олонецкого отделения сортавальского колледжа.



Но в хозяйстве по-прежнему не задействован ряд производственных помещений.





«Мы видим, что свое лидерство в отрасли «Мегрега» упустила. Темпы реконструкций зданий, которые можно было бы использовать по назначению и которые могли бы благоприятно сказаться на производственных показателях, сегодня неудовлетворительны. И меня это беспокоит», - отметил министр Лабинов.



В сообщении министерства говорится о том, что два племенных хозяйства, «Ильинское» и «Мегрега», не первый год являются лидерами по производству молока в республике. И если по итогам 2020 и 2021 года показатели «Мегреги» были выше, то в нынешнем «Ильинский» бьет рекорды по росту производства: за девять месяцев показатели по молоку увеличились в полтора раза.