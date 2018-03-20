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Новости. Экономика
15:36, 20 Марта 2018

Глава Минсельхоза Карелии рассказал, как Медвежьегорскому молокозаводу выйти из кризиса

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Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов назвал условия выхода из кризиса Медвежьегорского молокозавода и сообщил, когда с работниками предприятия будет произведен полный расчет по долгам.

Медвежьегорский молокозавод в течение марта может выйти на нормальный производственный уровень, считает министр Лабинов. На сегодняшний день предприятие работает не в полную загрузку.

"По расчетам пока еще не собственников, а одних из кредиторов "Семейного капитала" точка безубыточности – это 300-тонная загрузка завода в месяц. Эта загрузка должна быть обеспечена в марте. Основным поставщиком молока в "Медвежьегорский завод" сегодня является Толвуя, частично – Тукса. Ситуация в производстве на этом объекте нормализована", - заявил Владимир Лабинов сегодня на заседании регионального правительства.

На сегодняшний день, по словам министра, на предприятии сохраняется высокая суммарная задолженность по заработной плате – более 33 млн рублей. Когда с работниками рассчитаются, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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