Глава Минсельхоза поручил заняться получением семени баранов-производителей в Карелии

Племенное предприятие «Карельское» собирается заняться производством семенного материала для разведения баранов породы Оксфорд Даун.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

«Я решил заняться получением семени баранов-производителей породы Оксфорд Даун… Спрос на баранов, на продукцию баранов Оксфорд Даун в стране будет очень высоким», — сказал Лабинов.

По его словам, предприятию поставлена задача в ближайшее время закупить необходимое оборудование и направить специалистов на обучение в Институт овцеводства и козоводства.

Это станет новым направлением для племенного предприятия «Карельское», которое специализируется на производстве семенного материала быков айрширской породы.

