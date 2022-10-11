Глава Минсельхоза поручил заняться получением семени баранов-производителей в Карелии

Племенное предприятие «Карельское» собирается заняться производством семенного материала для разведения баранов породы Оксфорд Даун.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.
«Я решил заняться получением семени баранов-производителей породы Оксфорд Даун… Спрос на баранов, на продукцию баранов Оксфорд Даун в стране будет очень высоким», — сказал Лабинов.
По его словам, предприятию поставлена задача в ближайшее время закупить необходимое оборудование и направить специалистов на обучение в Институт овцеводства и козоводства.
Это станет новым направлением для племенного предприятия «Карельское», которое специализируется на производстве семенного материала быков айрширской породы.
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