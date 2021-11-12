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Глава Минсоцзащиты Карелии назвала размер семейного дохода, дающий право на соцвыплаты

Новости. Общество
15:13, 12 Ноября 2021
фото: © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Статус малоимущих и положенные им меры социальной поддержки в Карелии могут получить те семьи, чьи доходы не превышают определенной суммы, которая зависит от размера прожиточного минимума.

Об этом сообщила министр социальной защиты республики Ольга Соколова на сегодняшнем совещании правительства Карелии.

По ее словам, размер среднедушевого дохода рассчитывается по формуле, установленной федеральным законодательством.

«Анализируются доходы на последние 3 месяца. Если это не одиноко проживающий гражданин, а семья, то анализируют доходы всех членов семьи… Полученная сумма сравнивается с величиной прожиточного минимума. Сегодня у нас уже утверждена величина прожиточного минимума на 2021 год. Она составляет в целом по Республике Карелия 15104 рубля. Это значит, что, например, семья из трех человек должна иметь в общих доходах порядка 45 тыс. рублей. В этом случае эта семья будет относиться к категории малоимущих», — пояснила министр соцзащиты.

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