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Глава Минстроя Карелии объяснил, кого переселяют из аварийного жилья вне очереди

Новости. Общество
11:20, 20 Ноября 2020
фото: "Столица на Онего"
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Очередность расселения аварийного жилья в Карелии зависит от даты, когда тот или иной дом был включен в программу расселения, но из этого правила могут быть исключения.

Об этом сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

"В ряде случаев – например, при наличии детей-инвалидов, при угрозе проживания в доме к каждому случаю подходим индивидуально. И у нас есть немало примеров, когда в ускоренном порядке расселяются наиболее нуждающиеся семьи", - сказал глава Минстроя.

Какие проблемы и даже конфликты возникают при расселении, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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