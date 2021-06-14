Глава Минстроя подтвердил сроки открытия пристройки БСМП Петрозаводска

Строительство пристройки Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска, где разместится приемное отделение, почти завершено, ее открытие запланировано на июль.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.

«Сейчас этот объект на завершающей стадии. Остался последний элемент — это ламинарные потолки из Германии. Их должны доставить до конца июня… Планируем в июле его ввести», — сказал министр.

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