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Глава Минздрава Карели назвал 8 способов защиты младенца от синдрома внезапной смерти

Новости. Общество
16:45, 08 Октября 2022
фото: © aif.ru

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О профилактике синдрома внезапной смерти новорожденных рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За 9 месяцев 2022 года в Карелии умерли 19 детей в возрасте до одного года. Для сравнения — за аналогичный период 2021 года умерли 13 детей. Такую статистику привел на своей странице ВКонтакте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По словам министра, рост младенческой смертности в 2022 году в республике связан, прежде всего, с увеличением числа детей, умерших в постнеонатальном периоде на дому, в том числе от внешних причин, что вызывает серьёзную тревогу. В большинстве случаев это связано с ненадлежащим уходом за младенцами со стороны родителей, отсутствием обращения за медицинской помощью. Синдром внезапной детской смерти — это не заболевание и не болезненное состояние. Тот факт, что это случается без предупреждения, без каких-либо предпосылок, делает синдром внезапной детской смерти тяжёлым, невыносимым испытанием для родителей.

Так, 90% случаев синдрома внезапной смерти младенца происходит до возраста 6 месяцев. Пиковая частота достигается в возрасте до 4 месяцев жизни, так как именно в это время активно осваиваются двигательные навыки у младенцев: перевороты, удержание головы в положении лёжа на спине в вертикальном положении, активные повороты головы, ребенок в этом возрасте может быть уязвим, что проявляется нарушением возбуждения, кардиореспираторных и/или вегетативных реакций. Синдром внезапной детской смерти не вызывается какой-то одной причиной. На его развитие влияют триггерные события (например, воздействие небезопасной среды сна) в критический период развития ребёнка.

Универсального гарантированного способа предотвратить этот синдром не существует, но простые рекомендации по уходу за ребёнком, его режиму, условиям проживания вполне под силу выполнить каждому родителю. Руководитель карельского минздрава дает такие рекомендации.

Какие восемь способов защиты младенца от синдрома внезапной смерти перечислил министр, читайте здесь.

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