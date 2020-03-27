Глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда коронавирус придет в республику

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков считает, что появление коронавируса регионе – вопрос времени.

"Это очень трудно предугадать. Но, учитывая, что вирус уже подошел к нашим границам со всех сторон – подтвержденные случае есть в Мурманской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге и Финляндии, думаю, что это только вопрос времени", - считает глава Минздрава Карелии.

По мнению Михаила Охлопкова, регион должен вовремя провести все карантинные мероприятия, потому что самое эффективное средство профилактики любой эпидемии – это закрытие границ, изоляция граждан, ограничение контактов.

"Ничего другого не придумано, тем более, что специфической профилактики коронавирусной инфекции нет и вакцины пока тоже нет", - отметил министр.

Ответы на самые острые вопросы о коронавирусной инфекции читайте в интервью с Михаилом Охлопковым.