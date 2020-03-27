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Глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда коронавирус придет в республику

Новости. Общество
18:40, 29 Марта 2020
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков считает, что появление коронавируса регионе – вопрос времени.

"Это очень трудно предугадать. Но, учитывая, что вирус уже подошел к нашим границам со всех сторон – подтвержденные случае есть в Мурманской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге и Финляндии, думаю, что это только вопрос времени", - считает глава Минздрава Карелии.

По мнению Михаила Охлопкова, регион должен вовремя провести все карантинные мероприятия, потому что самое эффективное средство профилактики любой эпидемии – это закрытие границ, изоляция граждан, ограничение контактов.

"Ничего другого не придумано, тем более, что специфической профилактики коронавирусной инфекции нет и вакцины пока тоже нет", - отметил министр.

Ответы на самые острые вопросы о коронавирусной инфекции читайте в интервью с Михаилом Охлопковым.

 

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Комментарии

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prostor
2020-03-29 22:50:01
Сидим дома народ!!!! Иначе евро с долларом по 200 будут, все подоражает в разы, кризис наступит такой что с катимся в нищету!!! На года
кир
2020-03-29 20:45:29
Не приставайте к министру. Нормальный и работящий. Мне сверху видно всё - ты так и знай!(с)
бюджет
2020-03-29 20:00:58
Ничего нет: ни тестов, ни лекарств, одни койки. А сколько в Карелии, по городам, в лечебных учреждениях аппаратов ИВЛ? Господин министр ответьте , озвучьте список. Где то в инете было, вроде бы в Голландии, все лечебные точки а режиме онлайн, любой смотрит. Видно сколько прибывает, сколько убывает, чем и как лечат. А у нас полный мрак. Где диагностику пройти?
Беня
2020-03-29 22:28:39
бюджет, не дрейфь! Тувалетная бумага внезапно закончится :)
Кому суждено отравиться паленкой, тот не сдохнет от вируса
Денис Воеводин
2020-03-29 19:19:20
Не придет. Это же Карелия
Беня
2020-03-29 22:31:41
тьфу-тьфу-тьфу и тук-тук-тук по дереву :) Сглазишь нам наш эпидемиологический заповедник :)
drug
2020-03-29 18:58:13
Вопрос к Министру: - "а зачем все рабочее население страны платит налоги, часть налогов идет на здравоохрание, если вы не можете нечего сделать с данным вирусом".
СМИ: "Ничего другого не придумано, тем более, что специфической профилактики коронавирусной инфекции нет и вакцины пока тоже нет", - отметил министр.
Меня такой ответ не устраивает.
А вы не хотите озвучить статистику смертей в 2020 году от пневмонии в Петрозаводске......... от вирусной пневмонии......
Кто проводил оптимизацию медицины в нашем регионе.
Беня
2020-03-29 19:59:24
drug, потому шо шото поделать с какой-то болячкой в современном устройтве медицины ЭТО УСЛУГА. Она должна делать профит. А то с чего нельзя иметь никому не нужно.
Штази
2020-03-29 19:29:02
drug, поддерживаю. От их, от умников, все беды на Руси. Жили не тужили, а тут нА тебе, удумали какой-то вирус - шмирус и на него всё теперя сваливают. Налоги приплели какие-то, прости Господи...
Мы это дело гневно отвергаем.
Татпал
2020-03-29 19:18:46
Такие как вы и проводили .
drug
2020-03-29 19:51:22
Татпал, министр ?
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