Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков: "Настанет время, когда мы эти маски снимем!"

Михаил Охлопков рассказал, как эпидемия коронавируса изменила мир и психологию людей и что ждет нас дальше.

"Столица на Онего" провела один рабочий день с главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым, мы узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.

Вечером, прежде чем попрощаться с Охлопковым, спрашиваем, что ждет всех нас дальше.

- Михаил Егорович, как считаете, Вы в чем-нибудь ошиблись?

- Не ошибается тот, кто ничего не делает, – говорит Охлопков. – Были бы умнее, средства индивидуальной защиты для медиков закупили в декабре, когда уже вспыхнул Китай, а не в январе, когда масок не стало по всей России... Надеялись, что у нас такого не будет и что нашей защиты окажется достаточно. Но нет! Пришлось покупать экстренно, искать… В итоге мы, конечно, всех оснастили и сделали запас на три месяца, но скольких трудов и нервов это стоило!

И сейчас мы извлекли из эпидемии коронавируса много уроков. Теперь мы знаем, что инфекционные стационары, от которых система ОМС старательно избавлялась все последние годы из-за дороговизны содержания отдельно стоящих зданий, нужны, и мы будем их повсеместно восстанавливать.

Теперь мы знаем, что во всех медицинских учреждениях нужны эпидемиологи, ставки которых наши предшественники сократили вроде как за ненадобностью. И нам еще предстоит этот институт выстраивать заново.

Теперь мы знаем, что открытые регистратуры в поликлиниках, когда между регистратором и пациентом ничего нет, – это плохо. И мы должны делать барьеры из стекла или пластика, чтобы защищать людей от воздушно-капельной инфекции. И главное – что запас средств индивидуальной защиты медиков должен быть в каждом медицинском учреждении на три месяца.

- Эпидемия изменила мир и психологию людей. Как считаете, это надолго?

- Помните, как вели себя жители Карелии в январе и феврале? Никто же масок не носил! Никогда! А сейчас большая часть населения носит маски. Эта культура уже появилась у нас в России, как ранее в азиатских странах. Люди научились мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Научились приходить из магазина и мыть продукты…

Конечно, со временем мы эти навыки потеряем. Это естественный ход событий. Когда уже не будет инфекции, глупо заставлять людей дезинфицировать продукты в полиэтиленовых пакетах. Но в период эпидемии – это очень важно!

- То есть скоро мы перестанем носить маски?

- Конечно. Настанет время, когда мы эти маски снимем! Обязательно. Это не на всю жизнь.

Нормальная жизнь вернется? Когда? Коронавирус исчезнет? – на эти и другие вопросы читайте ответы здесь.