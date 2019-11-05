Глава Минздрава Карелии признал жалобы врачей на низкую зарплату "отчасти справедливыми"

Министр здравоохранения республики рассказал, что в системе оплаты труда медиков вскоре произойдут изменения, которые смогут коренным образом изменить ситуацию.

"Мы прекрасно понимаем все проблемы по заработной плате", - сказал Михаил Охлопков во время своего выступления на комитете по здравоохранению и социальной политике в Заксобрании Карелии.

Министр добавил, что изъяны в системе начисления зарплат врачам стали очевидны и федеральному центру.

"Дело в том, что когда наши медицинские работники жалуются на то, что они не получают в месяц те цифры там и так далее, которые обозначены в дорожной карте, то на самом деле это отчасти справедливо. Мы это признаем. И это уже признает федеральный Минздрав", - отметил Охлопков.

Глава карельского Минздрава заявил, что в следующем году система оплаты труда может претерпеть изменения.

"Мы в течение 2020 года должны приступить к пересмотру положения об оплате труда. Я думаю, что эта проблема коренным образом исчезнет. И при этом не должно быть всяких дополнительных каких-то непрозрачных выплат, которые погружены в стимулирующие и в окладную часть заработной платы", - сказал Михаил Охлопков.

Ранее врачи скорой помощи в Петрозаводске объявили "итальянскую забастовку", выступив против низкой зарплаты и тяжелых условий труда.