Глава Минздрава Карелии прокомментировал размещение пациентов инфекционной больницы в стационаре наркологического диспансера

Нештатная ситуация возникла из-за наплыва больных и закрытия одного из отделений клиники на изоляцию.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков прокомментировал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" недавнюю ситуацию в Республиканской инфекционной больнице, откуда пришлось вывозить нескольких пациентов в стационар наркологического диспансера. Эта история уже успела обрасти в Петрозаводске разными слухами.

Как рассказал министр, с 30 марта по 1 апреля в больницу ежедневно госпитализировали около 30 человек. Вечером 1 апреля бригады скорой помощи доставили в клинику троих пациентов с подозрением на пневмонию, однако все боксы были заняты. Реанимационные койки оказались загружены другими тяжелыми больными. Кроме того, 8 отделение было накануне переведено на изоляцию из-за коронавирусной инфекции и не принимало вновь прибывших.

"Оставлять пациентов, которым могла потребоваться интенсивная терапия, ждать очереди на госпитализацию в машинах скорой помощи недопустимо, везти в другую больницу нельзя, – написал Михаил Охлопков. – Минздравом Карелии оперативно было принято решение направить больных в стационар Республиканского наркологического диспансера на улице 8 Марта. Эта медицинская организация уже ранее была выбрана резервом второго звена для оказания медицинской помощи больным, если большое число пациентов не позволит госпитализировать их в монопрофильный центр на базе Госпиталя ветеранов войн, который сейчас готовится к открытию. Диспансер находился в режиме перманентной готовности. Отделение ИТАР было полностью свободно. Больные с подозрением на пневмонию были доставлены туда".

Как сообщил карельский министр, в сложившейся ситуации пациентов наркологического диспансера пришлось экстренно эвакуировать в Республиканскую психиатрическую больницу в поселке Матросы.

"Угрозы их жизни и здоровью не было, – подчеркнул Михаил Охлопков. – Утром их осмотрел врач. Пациенты, лечение которых можно отложить, были выписаны, нуждающиеся в стационарной помощи – госпитализированы в РПБ. В настоящее время стационар на улице 8 Марта вернулся к штатному режиму работы. Выписанные пациенты приглашены для продолжения лечения".