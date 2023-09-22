Глава Минздрава Карелии рассказал, какие орехи спасут от бессонницы

Министр Михаил Охлопков рекомендует перед тем, как отправляться в постель съесть 30 граммов миндаля.

На своей страницев соцсети министр здравоохранения Карелии дал совет людям, страдающим от бессонницы.

«После бессонной ночи слабеют тело и ум, — написал министр. — Вместо снотворных таблеток попробуйте употреблять миндаль».



По его словам, это приятный перекус перед сном — сытно, вкусно и необременительно для желудка.



Миндаль богат белком, а также содержит большую дозу магния, способствующего хорошему сну и мышечной релаксации.



В этом орехе высокое содержание мелатонина, гормона сна. Употребление миндаля снижает уровень другого гормона — кортизола, виновника стресса.



При этом оптимальная порция миндаля незадолго до сна — 30 граммов, предупредил Охлопков.