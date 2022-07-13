Глава Минздрава Карелии рассказал об опасности употребления привычного всем продукта

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предостерег от чрезмерного потребления соли.

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал об очень коварном, хоть и неочевидном с точки зрения вредности, продукте — обыкновенной соли.

По словам министра, этот продукт присутствует практически в каждом блюде нашей кухни. И это не всегда хорошо.

«Как и с другими „вредными продуктами“, проблемы начинаются от чрезмерного употребления. Основной риск — рост артериального давления (чревато инсультом и инфарктом). Люди, которые употребляют соль в избытке, в клеточном и межклеточном пространстве сохраняют очень много воды. Это простые законы осмоса. Если обычный человек состоит на 80% из воды, то человек, злоупотребляющий солью, — на 85%. И это все хранится в виде жирового депо. От переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и почек, атеросклероз. Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов», — напомнил Михаил Охлопков.

Глава Минздрава отметил, что избыток соли содержится во многих привычных нам продуктах — скажем, колбасах или сосисках, поэтому их частое употребление чревато последствиями. Выход, по мнению Михаила Охлопкова, один — сокращать потребление соли, без всяких переходов на «безопасные» виды. Поможет только сокращение потребления этого продукта.