Глава Минздрава Карелии Швец работает на этом посту последний день

Министр здравоохранения Карелии Марина Швец 5 декабря работает в этой должности последний день, завтра коллективу будет представлен новый глава министерства.

По сведениям "Вестей Карелии", ожидается, что глава республики Артур Парфенчиков сегодня подпишет указ о назначении на пост министра Михаила Охлопкова – бывшего руководителя министерства здравоохранения Якутии.

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