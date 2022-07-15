Глава Минздрава Карелии: записаться на прием к врачу теперь можно в мессенджере Telegram

Михаил Охлопков рассказал о новых возможностях для пациентов в Карелии.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о новых цифровых коммуникациях, которые внедряются в республике. В частности, высокую оценку от коллег получили медицинские чаты.

«Напомню, что в республике с марта текущего года появилась возможность задать вопрос руководству медицинской организации своего города или района напрямую посредством здравчатов на площадке мессенджера Telegram. Ответ поступает в течение двух часов. Удобно и оперативно», — написал Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Кроме того, министр здравоохранения напомнил о здравчате для нужд детской стоматологии Республиканского стоматологического центра. Талон на лечение теперь можно получить прямо в Telegram.

«Работаем дальше. На днях поступило предложение от коллег из Башкирии о внедрении в нашу работу приложения „История здоровья“, оно значительно упрощает взаимодействие между пациентом и лечащим врачом. Своеобразный медицинский мессенджер. Изучаем данное предложение», — поделился Михаил Охлопков.

Глава Минздрава поделился на своей странице адресами телеграм-каналов для записи к врачам.