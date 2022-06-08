Глава Петросовета поделилась рецептом идеального завтрака

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис рассказала о правильных завтраках.

Глава Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис опубликовала на своей странице в соцсети пять идеальных завтраков от эндокринолога Павловой.

«Напомню, что любой прием пищи должен быть полноценным: содержать белок (!), сложные углеводы и жиры. Иначе или не наешься, или быстро проголодаешься. И я не пью чай или кофе во время еды, предпочитаю горячую воду с лимоном. Попробуйте, это почти чай, только не отнимает у пищи полезные элементы», - пишет Надежда Дрейзис.

Пять идеальных завтраков:

1. Пара яиц всмятку.

Яйца кладу в теплую воду (из-под крана), а после закипания варю ровно 1 минуту. Затем под холодную воду. Яйца ем с простейшим салатом - огурцы, зелень, помидоры, капуста, вообще все, что угодно из овощей, можно без заправки. Таким образом мы к белку и жирам (яйца) добавляем важные углеводы (овощи). И я всегда ем хлеб - ржаной, бородинский, цельнозерновой. Если есть возможность, немного подсушиваю в тостере (но не до румянца, а то образуются вредные продукты конечного гликирования!)

2. Омлет с овощами. Очень люблю, например, мелко нашинковать капусты, засыпать в сковородку, залить кипятком и припускать (не обжаривать!) в течение нескольких минут. Затем вода сливается, капуста заливается взбитыи яйцами, накрывается крышкой. Готовится 5-10 минут на самом маленьком огне. Если омлет снизу прихватится корочкой, я это не ем, счищаю.

Вместо капусты можно использовать шпинат, кабачки, помидоры.

3. Творог с овощами. По сути это тот же овощной салат, только вместо масла или сметаны добавляется творог. Можно попробовать немного соевого соуса. Творог обычно 5-процентный. Обезжиренным не наедитесь.

4. Ленивая запеканка. В творог вбивается яйцо, добавляется немного изюма - и в микроволновку. Я закрываю посуду пищевой пленкой, поэтому при готовке влага не испаряется. И не добавляю муки и манки, потому что предпочитаю закусывать хлебом. Хотя немного муки не помешает. Если хочется послаще, то капаю стевию. Запеканку можно есть с творогом из баночек, он полностью заменяет сметану.

5. Пшенная каша с тыквой и изюмом. Тщательно (!) промывается крупа, забрасывается в кастрюлю, заливается водой из расчета 1 к 4. Туда же сразу засыпаю промытый изюм. Тыкву можно отдельно приготовить в микроволновке или также закинуть вариться с крупой. Перед едой в тарелку можно плеснуть немного нежирных сливок, но лично я обхожусь без этого. Увы, в таком завтраке нет белка, поэтому я или отдельно пью белковый коктейль, или съедаю яйцо или творог.