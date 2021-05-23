Глава Петрозаводска: «Горожане могут терпеть многое, кроме безразличия, равнодушия и нашей с вами расхлябанности»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский устроил разнос чиновникам администрации, которые проворонили аварию на электросетях в Соломенном.

Сегодня в администрации Петрозаводска после долгого перерыва возобновились открытые планерки, которые можно не только посещать, но и смотреть их трансляцию в интернете. Открыл встречу глава города Владимир Любарский. С самого начала он установил регламент встречи, а после обсуждения первого вопроса взял слово и устроил разнос чиновникам администрации, которые ненадлежащим образом отреагировали на аварию в Соломенном, где люди более суток оставались без электричества.

«Вопросы будут к моим заместителям, к администрации Петрозаводска, — сказал Любарский. — Что получилось в Соломенном?! Выхожу из поезда и в соцсетях узнаю, что в Соломенном отключено электричесвто с вечера. А из поезда вышел утром. Звоню первому заместителю, а она не в курсе. Хотел бы подчеркнуть: здесь вопросы к нам. Задача диспетчерской службы — это мониторинг ситуации, реагирование на нее, координация наших действий и информирование граждан. Мы в этой ситуации отработали, мягко скажем, ненадлежащим образом. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу погрузиться в работу диспетчерских службы, и если что-то в ней необходимо отрегулировать, меня информировать звонком о текущей обстановке».

Также Любарский отметил, что при выполнении того или иного задания необходимо иметь здравый смысл и понимать, что сломавшийся стояк в подъезде дома — это не уровень главы, а вот оставшиеся без света 100 домов — эта катастрофа.





«А у нас „051“ повис. А раз „051“ повис, значит должны быть альтернативные способы доведения информации до населения, в том числе и через социальные сети. У дежурного должен быть список пабликов, он должен оперативно туда выйти и как официальное лицо сообщить о причинах аварии и времени ее устранения», — сказал Владимр Любарский.

В финале монолога глава города отметил, что после устранения аварии житель Соломенного, который был возмущен бездействием властей, прислал фото своей бабушки с самоваром и чаем, поблагодарив за помощь.

«Это говорит о том, что наши с вами горожане могут терпеть многое, кроме безразличия, равнодушия и нашей с вами расхлябанности и неорганизованности», — заключил Любарский.