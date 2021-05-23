Реклама на сайте
Прислать новость
Мэр Петрозаводска будет ездить на работу на электросамокате 10
Сегодня 07:15
Жителя Петрозаводска обвиняют в оскорблении подполковника ФСБ в Интернете 9
23.05.2021 17:19
В Карелии ищут волонтеров с катерами для поиска тела утонувшего в Кончезеро рыбака 1
23.05.2021 17:40
«45 дней весны за 45 секунд»: фотограф сделал ролик из кадров с фотоловушки, установленной в карельском лесу (ВИДЕО) 1
23.05.2021 16:20

Глава Петрозаводска: «Горожане могут терпеть многое, кроме безразличия, равнодушия и нашей с вами расхлябанности»

Новости. Общество
14:46, 24 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска Владимир Любарский устроил разнос чиновникам администрации, которые проворонили аварию на электросетях в Соломенном.

Сегодня в администрации Петрозаводска после долгого перерыва возобновились открытые планерки, которые можно не только посещать, но и смотреть их трансляцию в интернете. Открыл встречу глава города Владимир Любарский. С самого начала он установил регламент встречи, а после обсуждения первого вопроса взял слово и устроил разнос чиновникам администрации, которые ненадлежащим образом отреагировали на аварию в Соломенном, где люди более суток оставались без электричества.

Несколько кликов и наш город станет лучше
22.05.2021 15:56

«Вопросы будут к моим заместителям, к администрации Петрозаводска, — сказал Любарский. — Что получилось в Соломенном?! Выхожу из поезда и в соцсетях узнаю, что в Соломенном отключено электричесвто с вечера. А из поезда вышел утром. Звоню первому заместителю, а она не в курсе. Хотел бы подчеркнуть: здесь вопросы к нам. Задача диспетчерской службы — это мониторинг ситуации, реагирование на нее, координация наших действий и информирование граждан. Мы в этой ситуации отработали, мягко скажем, ненадлежащим образом. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу погрузиться в работу диспетчерских службы, и если что-то в ней необходимо отрегулировать, меня информировать звонком о текущей обстановке».

Также Любарский отметил, что при выполнении того или иного задания необходимо иметь здравый смысл и понимать, что сломавшийся стояк в подъезде дома — это не уровень главы, а вот оставшиеся без света 100 домов — эта катастрофа.

«А у нас „051“ повис. А раз „051“ повис, значит должны быть альтернативные способы доведения информации до населения, в том числе и через социальные сети. У дежурного должен быть список пабликов, он должен оперативно туда выйти и как официальное лицо сообщить о причинах аварии и времени ее устранения», — сказал Владимр Любарский.

В финале монолога глава города отметил, что после устранения аварии житель Соломенного, который был возмущен бездействием властей, прислал фото своей бабушки с самоваром и чаем, поблагодарив за помощь.

«Это говорит о том, что наши с вами горожане могут терпеть многое, кроме безразличия, равнодушия и нашей с вами расхлябанности и неорганизованности», — заключил Любарский.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Любопытный
2021-05-24 15:52:55
Не пойму: из поезда он вышел или из подъезда? Текст в статье непонятный....
К сожалению , он только первый раз столкнулся с бестолковостью огромного и не нужного аппарата, ещё не один мат выложит, поработав пару первых недель....
Управлять сотнями чиновников, пристроенных по известному принципу,кроме профессионального, это надо иметь железные нервы!
Удачи!
Успешный
2021-05-24 15:48:09
К осени подберем нормальных людей в горсовет. Прежних не будет. Никого.
тетка
2021-05-24 15:47:12
Этим товарищем Петросовет не покомандует, уже хорошо.
drug
2021-05-24 15:28:09
"051".
Они просто приемщики звонков - с людьми говорить не умеют.
Руководителям данной службы пора отдыхать на пенсии.
Сеня
2021-05-24 15:30:59
drug, во во , понеслось хе хе
театральный критик
2021-05-24 15:23:16
Давай уже работай. Хватит трындеть. Устроил тут ширшинские видеотчеты.
Сеня
2021-05-24 15:29:32
театральный критик, зачем Вы так ?? Он же старается . Только надолго опера не хватит , как то не заточены они на системную и планомерную работу хе хе
Никита
2021-05-24 14:57:53
Кирдык службе 051 , реорганизуют в ЦУРчик , да и замам тоже . Мэрию будет трясти пока свои не рассядутся на ключевые места .
Саныч
2021-05-24 14:50:07
А губер прислал фото с калитками. И всем стало тепло, светло и хорошо)
Изя
2021-05-24 14:48:35
Красиво сказал , щас расплачусь ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
17.05.2021, 12:49
В Петрозаводске врачи более полугода борются за жизнь малыша, избитого отцом до полусмерти

Аналитика

21.05.2021 15:40
Обществоведение
Рашид Нургалиев: «Беломорские петроглифы получили вторую жизнь» 6
Новый защитный павильон над группой знаменитых петроглифов «Бесовы следки» ожидает первых посетителей после двадцатилетнего перерыва в туристическом показе.
Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица 2
21.05.2021 12:30
«Для меня самого эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал» 22
18.05.2021 16:10
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 8
18.05.2021 13:20
Врачи предупреждают: «медленный убийца» на пороге
18.05.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»