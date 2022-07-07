Глава Петрозаводска Любарский: «Какой-то нехороший человек наплевал шелухи на чисто выметенный тротуар»

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский рассказал, что его порадовало и что огорчило по дороге домой.

Владимир Любарский на своей странице в соцсети написал, что вчера, когда шел домой по Варкауса, встретил куратора района Елену Логинову. Вдвоем оценили работы по благоустройству территории на Варкауса: при минимально произведённом пока объёме работ — уже совсем другой вид. А также тротуар в полном порядке — хотя ещё недавно был забросан свежескошенной травой.

«Без ложки дёгтя не обойтись, — посетовал Любарский. — Шёл сегодня на работу — какой-то не очень хороший человек наплевал шелухи на чисто выметенный тротуар».

Констатировав факт непорядка, Владимир Любарский пожелал всем доброго утра.