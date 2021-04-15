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Глава Петрозаводска поручила ускорить темпы весенней уборки в городе

Новости. Общество
13:15, 16 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Парки и скверы столицы Карелии очищают более 40 человек, привлечено шесть единиц техники, сообщили в администрации города.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела в Губернаторском саду выездное совещание, посвященное уборке общественных территорий. Подрядчик приступил к весенним видам работ с 1 апреля. Сегодня парки и скверы Петрозаводска очищают более 40 человек, привлечено шесть единиц техники. Основные виды работ – уборка осенней листы, скопившегося за зиму смета и бытового мусора, приведение в порядок газонов. Работы рассредоточены по разным районам: в Губернаторском саду, на Онежской набережной, в Октябрьском и Первомайском районах, на Древлянке и в других частях города.

Глава Петрозаводска поручила ускорить темпы весенней уборки. Ирина Мирошник также отметила, что в карельской столице стартует сезон экологических акций. В этом году горожане смогут принять участие в циклах мероприятий «Чистый Петрозаводск», «Выходные в любимом парке», «Сад памяти». 

Ранее сообщалось, что жителей Петрозаводска приглашают на весенние субботники.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-16 14:02:24
Мало. Нужно 800 рабочих и сорок бригадиров. Бездельников в городе полно. Законов нет от Пушкиной и Пивененко.
Off
2021-04-16 14:00:12
Ни за что не отвечает.. поручает... поручает..
David .
2021-04-16 13:45:44
метлу взяла в руки и вперед комфортный город горожанам устраивать!
театральный критик
2021-04-16 13:28:40
Бюджетников на уборку отправить, делов то.
Гость
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