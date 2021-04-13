Жителей Петрозаводска приглашают на весенние субботники

Со следующе недели в столице Карелии стартуют весенние экологические акции, сообщили в администрации города.

В этом году горожане смогут принять участие в циклах мероприятий «Чистый Петрозаводск», «Выходные в любимом парке», «Сад памяти». На субботниках запланированы уборка мусора и листвы, формовка растений и озеленение. Всем участникам акций предоставят перчатки и пакеты для мусора. Кроме того, их обучат правильному уходу за растениями при обрезке и посадке. Для этого в начале каждого мероприятия специалисты традиционно проведут мастер-классы.

Акции «Чистый Петрозаводск» и «Выходные в любимом парке» стартуют уже на следующей неделе – 21 апреля в парке Победы. С полным расписанием ближайших мероприятий можно ознакомиться здесь.

Администрация также предлагает жителям города самим стать инициаторами и организаторами субботников на общественных территориях карельской столицы. Выбрать можно любой объект внешнего благоустройства. Для этого необходимо подать заявку на электронную почту: anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru. В ней нужно указать контактное лицо, его телефон для связи, территорию, которую планируется очистить от мусора, а также отметить необходимость предоставления мешков и перчаток.

Вывоз мусора после субботников с дворовых территорий и территорий при различных учреждениях обеспечивают управляющие организации и лица, ответственные за содержание, уточнили в администрации.

Предприятиям для утилизации строительных, опасных и других отходов необходимо заключить контракты с операторами, осуществляющими вывоз мусора. Складирование таких отходов в местах, не предназначенных для этого, относится к административным правонарушениям.