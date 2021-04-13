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Жителей Петрозаводска приглашают на весенние субботники

Новости. Общество
16:14, 14 Апреля 2021
фото: © ТАСС / Кирилл Кухмарь
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Со следующе недели в столице Карелии стартуют весенние экологические акции, сообщили в администрации города.

В этом году горожане смогут принять участие в циклах мероприятий «Чистый Петрозаводск», «Выходные в любимом парке», «Сад памяти». На субботниках запланированы уборка мусора и листвы, формовка растений и озеленение. Всем участникам акций предоставят перчатки и пакеты для мусора. Кроме того, их обучат правильному уходу за растениями при обрезке и посадке. Для этого в начале каждого мероприятия специалисты традиционно проведут мастер-классы.

Акции «Чистый Петрозаводск» и «Выходные в любимом парке» стартуют уже на следующей неделе – 21 апреля в парке Победы. С полным расписанием ближайших мероприятий можно ознакомиться здесь.

Администрация также предлагает жителям города самим стать инициаторами и организаторами субботников на общественных территориях карельской столицы. Выбрать можно любой объект внешнего благоустройства. Для этого необходимо подать заявку на электронную почту: anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru. В ней нужно указать контактное лицо, его телефон для связи, территорию, которую планируется очистить от мусора, а также отметить необходимость предоставления мешков и перчаток.

Вывоз мусора после субботников с дворовых территорий и территорий при различных учреждениях обеспечивают управляющие организации и лица, ответственные за содержание, уточнили в администрации.

Предприятиям для утилизации строительных, опасных и других отходов необходимо заключить контракты с операторами, осуществляющими вывоз мусора. Складирование таких отходов в местах, не предназначенных для этого, относится к административным правонарушениям.

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Комментарии

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Изя
2021-04-14 16:47:38
Надо убираться . коты изгадили весь город .
Беня
2021-04-14 17:38:14
Изя, это какие-то ГМО-коты, потому шо "мины"-то после них сабачачьи :)
ромео
2021-04-14 16:46:26
пусть все собачатники выходят и убирают за своими псами г....но
театральный критик
2021-04-14 16:38:33
Собачатники в шоке.
Беня
2021-04-14 17:36:21
театральный критик, скажу по секрету как куркуль куркулю: сабачатники сволочи. Гадят под калитку в присутствии хозяев и ни в одном глазу - как будто так и надо. И по хорошему увещевать пробовал, и по плохому, и как Чапаев в анекдоте "по матушке мотивировал" - пофигу. Один раз в сердцах фикалием даже в догонку кинул, но не попал.
А им хоть по*сы в глаза - скажут божья роса. :) Людям на все на*рать, шо на клубу, шо на детскую песочницу, шо на ваши тапки, пока вы отвлеклись на воцап :) отлично устроились :)
театральный критик
2021-04-14 18:06:54
Беня, так ты сухими какашками кидаешься. Они далеко не летят. Надо выбирать средней насыщенности. Тогда долетит и даже прилипнет.
Гость
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