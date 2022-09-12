Глава Петрозаводска посмотрит на финансовые возможности, чтобы продолжить ремонт моста в Соломенном

Владимир Любарский увидел понтонный мост в Соломенном и решил, что работы по его ремонту надо продолжать.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что сегодня с депутатами Петросовета оценил благоустройство у понтонного моста в Соломенном.

«Силами ООО „ТТК Недра“ здесь заасфальтированы тротуары, покрашены конструктивные элементы, засыпаны ямы на подъезде к самому мосту, уложена труба для отвода воды, выполнено благоустройство на прилегающих территориях. Сделан большой объем работы», — рассказал Любарский и сообщил, что прохожие, увидев чиновников, благодарили за отремонтированный тротуар.

Но при этом, по словам мэра, видно, что работы на мосту надо продолжать.

«В ближайшее время обсудим, глядя на наши финансовые возможности, что можно сделать уже в этом году. Есть острые вопросы — перенос отбойника, замена ограждения со стороны озера, продление тротуара», — отметил Владимир Любарский.