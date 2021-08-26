Глава Петрозаводска пытается реанимировать спортобъект для лыжников, который построили, а к коммуникациям не подключили

Владимир Любарский поручил собрать совещание, чтобы решить судьбу стартового городка для лыжников и ориентировщиков, построенного на Лесном проспекте.

На своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский сообщил, что на Лесном проспекте еще в 2017 году за внебюджетный счет был построен стартовый городок для лыжников и ориентировщиков. В помещении есть туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями, комната для подготовки лыж и две раздевалки с отдельными выходами на старт. Но здание не принято спортивной школой № 2. Его эксплуатация невозможна, поэтому спортсмены вынуждены ютиться в двух бытовках. Там же хранится инвентарь.

«Дело в том, что при строительстве здания не было выполнено техприсоединеине к городским сетям водоснабжения. Вокруг не построено ограждение. Из-за этого по территории спортивного объекта беспрепятственно ездят машины. И установкой запрещающего въезд знака тут точно не обойтись», — рассказал Любарский.

Любарский вместе с председателем комитета социального развития Натальей Кармазиной и руководством спортшколы осмотрели объект. Глава поручил организовать совещание с участием депутатов, ресусроснабжающих организаций и всех заинтересованных сторон.

«Объект важный — в парке Радиозавода нарезается лыжня, спортом занимаются ученики школ Перевалки и любители здорового образа жизни», — заключил чиновник.