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Глава Петрозаводска пытается реанимировать спортобъект для лыжников, который построили, а к коммуникациям не подключили

Новости. Спорт
14:00, 27 Августа 2021
фото: © Владимир Любарский

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Владимир Любарский поручил собрать совещание, чтобы решить судьбу стартового городка для лыжников и ориентировщиков, построенного на Лесном проспекте.

На своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский сообщил, что на Лесном проспекте еще в 2017 году за внебюджетный счет был построен стартовый городок для лыжников и ориентировщиков. В помещении есть туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями, комната для подготовки лыж и две раздевалки с отдельными выходами на старт. Но здание не принято спортивной школой № 2. Его эксплуатация невозможна, поэтому спортсмены вынуждены ютиться в двух бытовках. Там же хранится инвентарь.

 

«Дело в том, что при строительстве здания не было выполнено техприсоединеине к городским сетям водоснабжения. Вокруг не построено ограждение. Из-за этого по территории спортивного объекта беспрепятственно ездят машины. И установкой запрещающего въезд знака тут точно не обойтись», — рассказал Любарский.

Любарский вместе с председателем комитета социального развития Натальей Кармазиной и руководством спортшколы осмотрели объект. Глава поручил организовать совещание с участием депутатов, ресусроснабжающих организаций и всех заинтересованных сторон.

«Объект важный — в парке Радиозавода нарезается лыжня, спортом занимаются ученики школ Перевалки и любители здорового образа жизни», — заключил чиновник.

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Комментарии

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Беня
2021-08-27 15:39:45
Правильно, добро напрасно пропадает, надо вводить в эксплуатацию :)
И потом лыжники это хорошо: лыжи плохо катаются по асфальту, поэтому лыжники (в отличие от лисапедистов) не лезут каждые 5 минут под колеса. Поддерживаю лыжников :)
Изя
2021-08-27 14:17:51
Чем занимается " типа народный избранник " не понимаю , город утонул и зарос грязью ((((( :)
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