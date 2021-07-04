Реклама
Прислать новость
Скончался кинорежиссер Владимир Меньшов 3
Сегодня 11:23
Молодой человек, пропавший месяц назад в Карелии, найден мертвым 1
Сегодня 09:50
Стало известно, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука 2
04.07.2021 19:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
04.07.2021 23:40

Глава Петрозаводска распорядился проверить все люки после падения инвалида по зрению

Новости. Общество
17:04, 05 Июля 2021
фото: © «РКС-Петрозаводск»

В столице Карелии проверят все люки на безопасность, сообщил Владимир Любарский.

Напомним, в минувшую пятницу, 2 июля, на улице Казарменской из-за сломанного люка повредил руку незрячий прохожий. Как отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети, произошло из ряда вон выходящее событие.

«Обошлось без серьезных травм. Но ситуация заслуживает особого внимания. Ко мне уже обратилась депутат Государственной Думы Валентина Пивненко. Поставлена задача провести массовую проверку всех люков на предмет безопасности. Дал соответствующее распоряжение», — пишет Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска также обратился к тем, кто воруют крышки люков.

«Вы ставите под угрозу безопасность людей, в том числе детей и инвалидов! Такие случаи вандализма на особом контроле и наказание последует максимально жесткое», — отметил мэр города.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 14
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»