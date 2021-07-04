Глава Петрозаводска распорядился проверить все люки после падения инвалида по зрению

В столице Карелии проверят все люки на безопасность, сообщил Владимир Любарский.

Напомним, в минувшую пятницу, 2 июля, на улице Казарменской из-за сломанного люка повредил руку незрячий прохожий. Как отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети, произошло из ряда вон выходящее событие.

«Обошлось без серьезных травм. Но ситуация заслуживает особого внимания. Ко мне уже обратилась депутат Государственной Думы Валентина Пивненко. Поставлена задача провести массовую проверку всех люков на предмет безопасности. Дал соответствующее распоряжение», — пишет Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска также обратился к тем, кто воруют крышки люков.

«Вы ставите под угрозу безопасность людей, в том числе детей и инвалидов! Такие случаи вандализма на особом контроле и наказание последует максимально жесткое», — отметил мэр города.