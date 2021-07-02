Из-за сломанного люка незрячий прохожий повредил руку

Сегодня на улице Казарменской из-за сломанного люка повредил руку незрячий прохожий.

Мужчина работает массажистом в поликлинике. Как только в АО «ПКС-Водоканал» поступила информация о произошедшем, сотрудники водоканала тут же выехали на место, оградили участок и приступили к ремонтным работам. Как выяснилось, по люку проехал тяжелый транспорт и сломал люковину. Работники АО «ПКС-Водоканал» установили новую люковину, выдерживающую вес до 25 тонн. В ближайшее время люк забетонируют.

К сожалению, открытые и поврежденные люки — это не редкость. Ломают, воруют крышки люков в Петрозаводске постоянно. И это относится не только к чугунным люкам, недавно в Сайнаволоке пропали несколько пластиковых крышек. Зачем это делают, остается только гадать. Но то, что из-за безалаберного отношения и воровства страдают люди, это факт. Каждый год в колодцы по всей России проваливаются дети, взрослые, животные и даже транспортные средства.

Не будьте безразличны, если увидите сломанный или открытый люк! Обращайтесь в ЕДДС или диспетчерскую службу АО «ПКС-Водоканал» по телефону 76-64-04 и 76-81-13. Вы можете воспользоваться сервисом «Водный сигнал» с помощью мессенджеров WhatsApp или Viber, отправляйте фото открытого колодца и указывайте адрес его местонахождения на номер телефона 8 911 4300547. Пожалуйста, не проходите мимо открытых люков! Это может спасти жизни и предотвратить дорожную аварию.