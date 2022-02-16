Глава Петрозаводска рассказал в стихах о встрече в рассаднике культуры

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский поддержал стихами Наталью Ермолину, организовавшую в Agriculture club дискуссию о судьбе Кургана.
Напомним, 15 февраля на площадке Agriculture club накануне прошла открытая дискуссия «Страсти по Кургану», участие в которой приняли глава города Владимир Любарский и общественница Анастасия Неровная. После мероприятия организатор встречи Наталья Ермолина в соцсетях высказала свое восхищение в адрес мэра, за что получила массу негативных комментариев. Тогда хозяйка арт-пространства Agriculture club опубликовала на своей странице пост «Знаете, что бы ты ни сделала, всегда будешь виновата». Глава Петрозаводска не остался в стороне — оставил свой комментарий в стихах:
Итак, друзья, в рассаднике культуры
Среди Декамерон-литературы
Случилась встреча мэра versus Настя
Ермолина светилась вся от счастья.
И вроде не случился бой посуды
Как это предвещали пересуды
И хоть консенсус не нашли в итоге
Но обошлись без зрадоперемоги
Погашен свет, умолкли микрофоны
А в комментах как прежде рвут сифоны
Слегка лишь изменился вектор темы
Уйдя частично от курганпроблемы
Решают двусторонние эксперты
Есть ли хотя бы признаки оферты
Или рассадник — боже — залоялен
А ход с приходом был конгениален
Наталья, не грустите, все в порядке
Кому-то срач показан для разрядки
Но большинство культурноадекватно
Разумно, и в общении приятно.
Комментарии