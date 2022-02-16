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Глава Петрозаводска рассказал в стихах о встрече в рассаднике культуры

Новости. Общество
13:05, 18 Февраля 2022
фото: © Наталья Ермолина / ВК

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Мэр столицы Карелии Владимир Любарский поддержал стихами Наталью Ермолину, организовавшую в Agriculture club дискуссию о судьбе Кургана.

Напомним, 15 февраля на площадке Agriculture club накануне прошла открытая дискуссия «Страсти по Кургану», участие в которой приняли глава города Владимир Любарский и общественница Анастасия Неровная. После мероприятия организатор встречи Наталья Ермолина в соцсетях высказала свое восхищение в адрес мэра, за что получила массу негативных комментариев. Тогда хозяйка арт-пространства Agriculture club опубликовала на своей странице пост «Знаете, что бы ты ни сделала, всегда будешь виновата». Глава Петрозаводска не остался в стороне — оставил свой комментарий в стихах:

Итак, друзья, в рассаднике культуры
Среди Декамерон-литературы
Случилась встреча мэра versus Настя
Ермолина светилась вся от счастья.

И вроде не случился бой посуды
Как это предвещали пересуды
И хоть консенсус не нашли в итоге
Но обошлись без зрадоперемоги

Погашен свет, умолкли микрофоны
А в комментах как прежде рвут сифоны
Слегка лишь изменился вектор темы
Уйдя частично от курганпроблемы

Решают двусторонние эксперты
Есть ли хотя бы признаки оферты
Или рассадник — боже — залоялен
А ход с приходом был конгениален

Наталья, не грустите, все в порядке
Кому-то срач показан для разрядки
Но большинство культурноадекватно
Разумно, и в общении приятно. 

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Комментарии

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Апельсин
2022-02-18 13:17:20
опаньки!!! Был у агрекалчанутых, но это плохо. Они мозги затуманят в два счета, не успеешь оглянуться
Гость
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