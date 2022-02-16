Глава Петрозаводска рассказал в стихах о встрече в рассаднике культуры

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский поддержал стихами Наталью Ермолину, организовавшую в Agriculture club дискуссию о судьбе Кургана.

Напомним, 15 февраля на площадке Agriculture club накануне прошла открытая дискуссия «Страсти по Кургану», участие в которой приняли глава города Владимир Любарский и общественница Анастасия Неровная. После мероприятия организатор встречи Наталья Ермолина в соцсетях высказала свое восхищение в адрес мэра, за что получила массу негативных комментариев. Тогда хозяйка арт-пространства Agriculture club опубликовала на своей странице пост «Знаете, что бы ты ни сделала, всегда будешь виновата». Глава Петрозаводска не остался в стороне — оставил свой комментарий в стихах:

Итак, друзья, в рассаднике культуры

Среди Декамерон-литературы

Случилась встреча мэра versus Настя

Ермолина светилась вся от счастья.

И вроде не случился бой посуды

Как это предвещали пересуды

И хоть консенсус не нашли в итоге

Но обошлись без зрадоперемоги

Погашен свет, умолкли микрофоны

А в комментах как прежде рвут сифоны

Слегка лишь изменился вектор темы

Уйдя частично от курганпроблемы

Решают двусторонние эксперты

Есть ли хотя бы признаки оферты

Или рассадник — боже — залоялен

А ход с приходом был конгениален

Наталья, не грустите, все в порядке

Кому-то срач показан для разрядки

Но большинство культурноадекватно

Разумно, и в общении приятно.