Глава Петрозаводска согласился с критикой появившегося «уродства» на привокзальной площади

Владимир Любарский согласился с мнением бывшего главного архитектора города Евгения Фролова, который возмутился установке на площади Гагарина деревянного киоска с мороженым.

Глава Петрозаводска не оставил без внимание пост в соцсети от Евгения Фролова, где он раскритиковал вид ларька, установленного на площади Гагарина. Бывший главный архитектор назвал киоск — «уродством».

«Что тут скажешь? С оценкой уважаемого специалиста можно только согласиться. Внешний вид киоска, действительно, не выдерживает никакой критики. Украшением площади он, точно, не стал», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Глава города ответил на вопрос известного архитектора, кто допустил появление данной конструкции на площади.

«Вынужден признать, что макет киоска был согласован сотрудниками администрации. В их защиту скажу лишь то, что получившееся сооружение напоминает представленный в заявке макет весьма и весьма отдаленно», — отметил мэр столицы Карелии.

По словам Любарского, эстетика города мэрии не безразлична, как и не безразлично мнение горожан о том, что происходит в городе и о том, какую оценку работе администрации они дают.

«Поэтому уже сегодня в администрации состоялась встреча руководителя Комитета экономического развития с представителем собственника данной торговой точки. Мы указали на то, что отправленный на согласование городским властям макет киоска и установленное на площади Гагарина сооружение имеют ряд существенных отличий как по конструктиву, так и по материалам. Предложили проделать работу над ошибками и добиться того, чтобы киоск после доработки не портил облик одной из главных городских площадей. Заказчик критику воспринял конструктивно. Согласился с тем, что внешний вид киоска необходимо изменить. На то, чтобы провести работы попросил неделю. Что же посмотрим, что получится по итогу. При любом развитии событий киоск предназначен для организации сезонной торговли — разрешение на его работу выдано до конца сентября», — подытожил глава Петрозаводска.