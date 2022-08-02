«Это уродство»: бывший главный архитектор Петрозаводска возмущен состоянием площади у вокзала

Известный петрозаводский архитектор Евгений Фролов раскритиковал решение властей города установить на площади Гагарина деревянный ларек с мороженым.

Появление на привокзальной площади деревянного ларька, торгующего мороженым, вызвало негативный отклик бывшего главного архитектора Петрозаводска. Об этом Евгений Фролов написал на свой странице в соцсети.

«Вчера оказался после отпуска на площади и увидел очередное городское уродство на главной площади города. Кто такое допустил? Очень хотелось бы знать кому эстетика города безразлична? Это страшно по всем показателям», — пишет архитектор.

Ранее Фролов назвал безобразием ремонт на железнодорожном вокзале.